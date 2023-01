JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Aksi korporasi stock split tentunya ditunggu investor yang ingin mengoleksi saham suatu emiten, namun terhalang dengan harga yang terlampau tinggi. Membeli saham stock split dapat menjadi jalan untuk Anda memulai berinvestasi saham atau menambah portofolio saham. Stock split merupakan sebuah aksi korporasi yang dilakukan emiten dengan memecah harga saham dalam rasio tertentu.

Biasanya waktu yang tepat bagi emiten untuk melakukan stock split adalah saat nilai saham suatu perusahaan mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000 per lembar sahamnya. Sebelum pemecahan saham dilakukan, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Stock split tentunya membawa beberapa manfaat atau keuntungan bagi investor. MotionTrade telah merangkum tiga keuntungan tersebut, antara lain:

1. Harga Saham Menjadi Lebih Terjangkau

Umumnya, tujuan dari stock split adalah untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, maka harga saham per lembar menjadi lebih terjangkau, terutama bagi investor ritel.

Baca Juga: Ini Dia Profesi Kekinian Buat Kamu yang Suka Main Game Online

Follow Berita Okezone di Google News

Misalnya, emiten XYZ melakukan stock split dengan jumlah rasio 1:5. Harga saham tiap lembarnya sebesar Rp 30 ribu per lembar. Setelah dilakukan stock split, harganya menjadi Rp 6 ribu per lembar sahamnya, sehingga investor hanya perlu memiliki modal Rp 600 ribu untuk membeli 1 lot saham XYZ. Jika tidak ada stock split, modal untuk membeli 1 lot saham XYZ mencapai Rp 3 juta.

2. Membeli Saham dalam Jumlah Besar

Stock split dapat menarik investor untuk membeli saham dalam jumlah banyak. Selain itu, stock split juga membuka peluang sebesar-besarnya kepada investor untuk melakukan diversifikasi investasi di saham tersebut.

3. Berpotensi Mengalami Keuntungan

Aksi stock split berpotensi untuk membuat pergerakan harga saham makin likuid, apalagi jika ditopang dengan kinerja yang bagus dan fundamental yang kuat, maka investor berpeluang untuk memperoleh keuntungan.

Di Aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengetahui aksi korporasi yang melakukan stock split pada menu “Corporate Action”. Tidak hanya informasi mengenai stock split saja, tetapi masih banyak informasi terkait aksi korporasi lainnya seperti, bonus, dividen, IPO, Warrant, dan sebagainya.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!