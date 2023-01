JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal.

Tahun Baru Imlek akan dirayakan pada tanggal 22 Januari 2023. Pergantian tahun menjadi tahun kelinci air, dipercaya sebagai tahun penuh harapan.

Prediksi pasar modal tentunya menarik untuk ditinjau dari segi ilmu feng shui di tahun kelinci air. Sepanjang tahun 2022, pasar keuangan domestik telah terbukti cukup tangguh. Prediksi mengenai sektor atau emiten yang akan bertumbuh bisa berbeda dari tahun sebelumnya.

Seberapa jauh IHSG mampu bertumbuh? Apakah akan berbanding lurus dengan tren positif pertumbuhan ekonomi? Sektor dan saham apa saja yang akan prospektif di tahun kelinci air ini?

Baca Juga: Ini Dia Profesi Kekinian Buat Kamu yang Suka Main Game Online

Follow Berita Okezone di Google News

Saksikan ulasan selengkapnya dalam topik “Hoki di Tahun Kelinci Air” pada Jumat (20/01/2023) pukul 16.00 WIB bersama Co-Founder Feng Shui Consulting Indonesia (fengshui.co.id) Angelina Fang dan Research Analyst MNC Sekuritas Andrew Susilo, dipandu oleh Content Creator MNC Sekuritas Brigita Ari K. melalui instagram @mncsekuritas. Anda juga dapat menyaksikan siaran langsungnya melalui Channel Youtube MNC Sekuritas. Menangkan hadiah angpao reksa dana persembahan dari Capital Asset Management senilai total Rp 500.000 untuk 5 orang pemenang.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas,_ Invest with The Best_!