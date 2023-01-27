JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada hari ini Jumat (27/1/2023).
Penguatan itu dinilai karena terdongkrak oleh sejumlah sentimen pasar.
Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan indeks komposit berada dalam tren bullish selama di atas 6.845.
“Level resistance berada 6.885, 6.906, 6.952, 6.983 dengan support 6.802, 6.755, 6.726, 6.708 Perkiraan range di rentang: 6.820 - 6.910," kata Andri dalam risetnya dikutip pagi ini.
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Sentimen mancanegara yang menjadi perhatian Andri berasal dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal IV/2022 sebesar 2,9% QoQ, di atas ekspektasi.
Angin segar ini dinilai membawa katalis positif bagi bursa Asia, sebelum menghadapi pertemuan kebijakan suku bunga Federal Reserve pada awal Februari nanti.
"Investor menanti hasil rapat the Fed minggu depan yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps," terangnya.
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Berikut saham pilihan BNI Sekuritas:
1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Resistance: Rp8.550, Rp8.625, Rp8.700, Rp8.875.
- Support: Rp8.425, Rp8.350, Rp8.275, Rp8.175
- Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp8.475 target Rp8.600, Rp8.700, stop loss di bawah Rp8.275.
2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
- Resistance: Rp2.510, Rp2.550, Rp2.580, Rp2.640.
- Support: Rp2.440, Rp2.405, Rp2.365, Rp2.300.
- Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp2.470 target Rpp2.510, Rp2.580, stop loss di bawah Rp2.370.
3. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)
- Resistance: Rp492, Rp505, Rp535, Rp550
- Support: Rp472, Rp462, Rp454, Rp440
- Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp488, target Rp505/Rp530, stop loss di bawah Rp472.
4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Resistance: Rp1.465, Rp1.495, Rp1.530, Rp1.595
- Support: Rp1.390, Rp1.360, Rp1.320, Rp1.295
- Rekomendasi: BUY IF BREAK Rp1.420 target Rp1.445, Rp1.530, stop loss di bawah Rp1.350.
5. PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)
- Resistance: Rp860, Rp875, Rp895, Rp950
- Support: Rp840, Rp830, Rp805, Rp765
- Rekomendasi: AKUMULASI BUY target Rp865, Rp875 stop loss di bawah Rp805.
6. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Resistance: Rp700/Rp715/Rp730/Rp785
- Support: Rp685/Rp675/Rp660/Rp625.
- Rekomendasi: AKUMULASI BUY target Rp700/715 stop loss di bawah Rp650.