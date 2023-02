JAKARTA - Dinilai berhasil terapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), PT Pegadaian diganjar penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Encouraging MSME Growth Awards 2023 pada Selasa (31/1/2023).

Adapun penilaian yang menjadi fokus utama, yaitu kinerja keuangan (financial performance) dan kebijakan strategis perusahaan dalam melakukan inovasi produk/jasa, strategi bisnis, serta integrasi/ekspansi bisnis.

Indikator penilaian berdasarkan lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penghargaan yang bertajuk Managing a High Level of Company Performance in GCG Ethics kategori Financial Services Industry ini, Pegadaian dinilai sebagai perusahaan yang telah konsisten mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola kegiatan bisnis perusahaan serta mendukung kebijakan ekonomi nasional.

“Mewakili seluruh Insan Pegadaian, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari kerja keras seluruh Insan Pegadaian, yang telah berhasil menjalankan bisnis berlandaskan penguatan struktur penerapan GCG yang baik,” jelas Senior Vice President Compliance Division PT Pegadaian, Hertin Maulida Rahmi dalam glory speech-nya saat penyerahan penghargaan.

Hertin juga menambahkan bahwa perusahaan terus berupaya melakukan transparansi segala bentuk informasi, yang dilakukan secara konsisten baik melalui media massa maupun media sosial resmi perusahaan, salah satunya laman website perusahaan www.pegadaian.co.id.

“Saat ini masyarakat dapat melihat informasi dan perkembangan kinerja perusahaan secara transparan di laman website kami, yang dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh para pemangku kepentingan,” tambah Hertin.

Ia juga berharap penghargaan ini semakin meningkatkan motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

