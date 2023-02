JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei harga produsen beras di penggilingan pada Januari 2023. Hasilnya memang harga beras tersebut mengalami kenaikan.

Pada 881 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, diperoleh 1.140 observasi beras di penggilingan. Pada Januari 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp11.345,00 per kg, naik sebesar 15,48% dibandingkan Januari 2022.

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp10.802,00 per kg atau naik sebesar 15,14%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp10.228,00 per kg atau naik sebesar 13,16%.

"Dibandingkan dengan bulan lalu, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 3,57%, 4,15%, dan 4,29%," ujar Kepala BPS Margo Yuwono, Rabu (1/2/2023).

Dia melaporkan, dari 1.338 transaksi penjualan gabah di 25 provinsi selama Januari 2023, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 55,31%, gabah kering giling (GKG) 31,31%, dan gabah luar kualitas 13,38%.

"Selama Januari 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp5.837,00 per kg atau naik 16,52% dan di tingkat penggilingan Rp5.973,00 per kg atau naik 16,72% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Januari 2022," ungkap Kepala BPS Margo Yuwono dalam Rilis Resmi Statistik di Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Adapun rata- rata harga GKG di tingkat petani Rp6.501,00 per kg atau naik 20,63% dan di tingkat penggilingan Rp6.615,00 per kg atau naik 20,24%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp5.164,00 per kg atau naik 9,60% dan di tingkat penggilingan Rp5.284,00 per kg atau naik 9,53%.

"Dibandingkan bulan lalu, rata-rata harga gabah pada Januari 2023 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 3,79%, 5,43%, dan 2,57%," sambung Margo.

Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Januari 2023 dibandingkan bulan lalu untuk kualitas GKP, GKG dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 3,91%; 5,37%, dan 2,90%.