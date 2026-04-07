Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,6 Juta Ton, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai level tertinggi dalam sejarah pada April 2026. Berdasarkan data terbaru, stok nasional berada di angka 4,6 juta ton tepatnya 4,59 juta ton dan terus mengalami peningkatan dan dipastikan berada dalam kondisi yang sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga hampir satu tahun ke depan.

Mentan menjelaskan bahwa lonjakan cadangan ini merupakan hasil dari konsistensi penguatan produksi dalam negeri.

“Cadangan beras hari ini per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi kemarin 4,5 juta ton, sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Amran Sulaiman dalam raket Komisi IV DPR, Selasa (7/4/2026).

Amran memastikan bahwa dengan ketersediaan stok mencapai 4,6 juta ton, Indonesia memiliki ketahanan pangan untuk 10 hingga 11 bulan ke depan. Hal ini dinilai krusial mengingat adanya potensi gangguan rantai pasok global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah serta fenomena iklim El Nino yang diprediksi berlangsung selama enam bulan.

“Di sisi lain El Nino dikabarkan 6 bulan, jadi insya Allah pangan kita aman meski konflik di Timur Tengah mulai mengganggu rantai pasok global,” tambah Amran.

Selain beras, Mentan juga melaporkan bahwa pasokan komoditas pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, hingga gula pasir terpantau cukup untuk memenuhi permintaan pasar.