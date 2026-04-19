6 Fakta Diskon Listrik 50 Persen di April 2026

JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali gelar Diskon listrik ini berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen di April 2026..

Kebijakan diskon listrik 50 persen PLN di April 2026 ini guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Berikut fakta-fakta diskon listrik 50 persen dirangkum Okezone, Minggu (19/4/2026).

1. Promo Diskon

Promo diskon tambah daya listrik 50 persen berlangsung mulai 15 April hingga 28 April 2026 ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

2. Penjelasan PLN soal Diskon Listrik

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan, momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat. Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi di Jakarta.