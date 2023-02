JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melakukan sejumlah perubahan hari ini. Mulai dari penunjukan manajemen hingga perubahan direksi dan komisaris GOTO.

Terdapat empat nama baru dalam jajaran komisaris GOTO yakni Agus D W. Martowardojo yang merupakan Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018.

Kemudian, Patrick Sugito Walujo yang merupakan Co-founder dan Managing Partner Northstar Group, Marjorie Lao yang merupakan Direktur Logitech, serta Winato Kartono yang merupakan Founding Partner Provident.

Sementara itu, Komisaris sekaligus Co-Founder GOTO, Kevin Aluwi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris perseroan. Meski demikian, Kevin tetap merupakan pemegang saham dengan hak suara multipel (SDHSM).

Selain itu, GOTO juga menambahkan dua anggota direksi baru yakni, Pablo Malay yang akan menjabat sebagai Direktur/Chief Corporate Officer. Pablo nantinya bertugas untuk mengawasi fungsi-fungsi corporate development, partnership, dan legal.

Selanjutnya, perseroan juga menunjuk Nila Marita sebagai Direktur/Head of External Affairs. Nantinya, Nila akan menjalankan tugas pengawasan fungsi-fungsi corporate affairs, serta public policy and government relations.

Terkait jajaran komisaris dan direksi baru ini, GOTO akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan meminta persetujuan para pemegang saham. Perseroan akan menggelar RUPSLB pada 2 Maret 2023 mendatang.

Selain itu, GOTO juga memutuskan menambah jajaran manajemen baru. Perseroan mengangkat tiga orang untuk memimpin unit bisnis yakni, On-Demand Services, E-Commerce, dan Financial Technology.

GOTO menunjuk Melissa Siska Juminto sebagai Presiden unit bisnis E-Commerce GOTO. Di mana sebelumnya Melissa menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Human Resources Officer GOTO dan Chief Operating Officer Tokopedia.

Selanjutnya, Catherine Hindra Sutjahyo akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis On-Demand Services GOTO. Sebelumnya, Catherine menjabat sebagai Direktur sekaligus Head of Food and Indonesia Sales & Ops GOTO.

Lalu, Hans Patuwo akan mengemban jabatan sebagai Presiden unit bisnis Financial Technology. Sebelumnya, Hans menjabat sebagai Direktur/Head of Payments and Financial Services GOTO.

Direktur Utama GOTO, Andre Soelistyo mengatakan bahwa, ketiga Presiden tersebut memiliki pengalaman sangat luas di bidang masing-masing, dan telah menghasilkan berbagai pencapaian dalam membangun bisnis di ekosistem GOTO. “Saya bangga GOTO dapat mengangkat pemimpin berkaliber seperti Melissa, Catherine, dan Hans, untuk mengemban tanggung jawab lebih besar, agar perseroan melahirkan gagasan-gagasan baru, serta memiliki fokus lebih tajam dalam mengakselerasi langkah GOTO mencapai profitabilitas.” kata Andre dalam keterangan resminya, Rabu (8/2/2023). Pada saat yang sama, William Tanuwijaya akan bertransisi dari tanggung jawab eksekutifnya di Tokopedia dan akan mendedikasikan waktunya secara penuh di Grup GOTO. William akan menjalankan fungsinya di Dewan Komisaris GOTO, dengan menjabat sebagai Co-chairman bersama dengan Garibaldi Thohir. William menegaskan, dirinya akan turut berperan aktif dalam mendukung manajemen GOTO untuk implementasi strategi bisnis jangka panjang perseroan ke depan. Dia mengutarakan rasa syukurnya karena telah berkontribusi selama 15 tahun dalam mendirikan dan membangun Tokopedia. William bertekad mendedikasikan waktunya untuk membangun dan mencapai visi misi perseroan. “Bekerja secara erat dengan manajemen untuk membangun salah satu perusahaan paling ikonik dan bermakna di panggung dunia,” kata William.