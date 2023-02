JAKARTA - Istilah buyback atau dibeli kembali seringkali terdengar dalam dunia investasi pasar modal, khususnya pada instrumen saham. Para investor saham pun mesti tahu keuntungan saat memutuskan hal tersebut.

Buyback merupakan proses pembelian kembali saham yang beredar di publik yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten untuk meningkatkan keuntungan. Dalam proses buyback, perusahaan menginvestasikan dana yang dimiliki untuk membeli saham perusahaannya sendiri dari publik.

Selain dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan, buyback juga memberikan dampak positif bagi investor.

MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) keuntungan buyback saham bagi investor, Rabu (8/2/2023):

1. Meningkatkan Rasio Keuangan

Tujuan utama perusahaan melakukan buyback saham biasanya untuk meningkatkan rasio keuangan, khususnya Earning Per Share (EPS). EPS adalah sebuah rasio yang umum dijadikan tolak ukur oleh investor saat menilai fundamental sebuah saham. Semakin tinggi nilainya, maka semakin menarik pula saham tersebut untuk dikoleksi oleh investor.

2. Nilai Saham Investor Akan Meningkat

Meskipun harga jual saham ke pasar reguler akan naik di level tertentu saja, kabar buyback saham memberikan angin segar bagi para investor. Transaksi jual beli saham akan menjadi lebih likuid. Transaksi saham harian akan semakin menggairahkan.

3. Mampu Meredam Kepanikan Pasar

Saat terjadi sentimen yang dapat berpengaruh pada IHSG, aksi korporasi buyback saham dapat meredam kepanikan pasar. Contohnya, saat terjadi pembatasan sosial terkait dengan COVID-19, Pemerintah mengusulkan agar sejumlah emiten melakukan buyback. Dengan adanya buyback ini, pasar mendapat sinyal bahwa keadaan emiten-emiten tersebut masih baik-baik saja. Hal ini dapat meningkatkan kembali optimisme investor.

