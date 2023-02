JAKARTA - MNC Sekuritas membagikan tips untuk menghindari pom-pom saham bagi investor pemula. Pom-pom saham merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dilakukan seseorang atau tokoh influencer yang merekomendasikan saham tertentu agar menjadi perhatian banyak orang.

Pihak ini tidak berhubungan dengan emiten atau perusahaan sekuritas sehingga tidak memiliki sertifikasi profesi pasar modal untuk memberikan rekomendasi.

Aksi pom-pom saham oleh influencer kadang tidak mudah diidentifikasi, khususnya investor pemula. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar dapat terhindar dari jebakan saham yang dipom-pom.

MotionTrade telah merangkum 4 tips untuk investor pemula menghindari pom-pom saham, Selasa (7/2/2023).

1. Mengetahui Latar Belakang Influencer

Pilihlah influencer yang memang memiliki sertifikasi atau mempunyai ilmu dalam membahas dunia saham pada kanalnya. Pastikan juga bahwa influencer tersebut merekomendasikan saham berdasarkan hasil analisis, baik analisis teknikal maupun fundamental.

2 Pahami Risiko Investasi

Perlu diingat bahwa setiap investasi tentunya memiliki risiko. Investor harus memahami risiko dan profil produk yang akan dipilih. Semakin besar potensi keuntungan yang diberikan, maka semakin tinggi risikonya (high risk, high return).

3. Perkaya Diri dengan Pengetahuan

Investasi di pasar modal sebaiknya dibekali dengan pengetahuan serta informasi. Anda bisa mencari informasi terlebih dahulu terkait saham yang akan dibeli dengan membaca laporan keuangan tercatat. Anda juga bisa mengikuti webinar ataupun kelas workshop analisis saham. MNC Sekuritas memiliki beragam webinar mengenai pasar modal yang bisa Anda ikuti dan pelajari, mulai dari edukasi saham konvensional hingga saham syariah. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS untuk mengikuti webinar MNC Sekuritas yang tersedia.

4. Gunakan Dana Dingin

Dalam melakukan investasi, Investor disarankan untuk menggunakan dana lebih atau uang yang ‘nganggur’. Hindari meminjam uang kepada platform pinjaman online yang dapat berpotensi merugikan diri sendiri.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!