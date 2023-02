JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Setiap emiten tentunya membutuhkan pihak yang dapat menimbang risiko, mengevaluasi, dan menjadi penjamin emisi efeknya sebelum melakukan proses penawaran saham perdana kepada publik (IPO).

Penjamin Emisi Efek (underwriter) memiliki faktor yang penting untuk menentukan lolos atau tidaknya sebuah perusahaan untuk terdaftar di dalam pasar modal.

BACA JUGA:Cara Investasi Saham Syariah, Yuk Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

Tidak sembarangan lembaga bisa menjadi underwriter. Underwriter saham biasanya dipegang oleh perusahaan sekuritas.

Berdasarkan tugas pokoknya, underwriter terbagi menjadi 2 fungsi berbeda, yaitu:

1. Lead Underwriter

Lembaga yang ditunjuk sebagai lead underwriter memiliki tugas penuh sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, mulai dari proses penjualan dan pembayaran terhadap keseluruhan nilai efek, serta sebagai penjamin efek yang berkaitan dengan emiten dan lembaga profesi lainnya. Lead Underwriter juga bertugas berkoordinasi dengan emiten dan joint lead underwiter lainnya (jika ada) sesuai kesepakatan bersama.

2. Co Underwriter

Co Underwriter bertugas sebagai penjamin emisi sesuai dengan nilai emisi efek yang diberikan saja, yaitu jika sebagai sindikasi atas emisi tersebut.

MNC Sekuritas melalui divisi Investment Banking menyediakan layanan sebagai underwriter bagi calon emiten. Tidak hanya itu, investor juga dapat melakukan pemesanan saham IPO dengan mudah melalui fitur ‘e-IPO’ yang telah terintegrasi di MotionTrade.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!