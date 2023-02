JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo membeberkan kunci sukses dalam membangun sebuah perusahaan. Menurut Hary, kesuksesan bisnis bisa diraih dengan kerjasama yang efektif.

Di mana dalam mencapai goal perusahaan melibatkan banyak hal serta kerja sama yang baik. Di antaranya adalah Financial Planning, Financial Accounting, Financial Control dan Financial Management yang efektif.

Selain itu diperlukan juga peningkatan soft skill sebagai pendukung kinerja perusahaan.

“Memberikan pengarahan kepada seluruh CFO unit usaha di MNC Group berikut anak buahnya sampai tingkatan Asisten Manager. CFO harus mampu menjalankan tugas Financial Planning, Financial Accounting, Financial Control dan Financial Management,” ujar Hary saat memberikan arahan kepada karyawan MNC Group dalam acara CFO Media Group Forum di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (10/02/2023).

Dia menegaskan seluruh karyawan MNC Group untuk terus tingkatkan soft skill sebagai pendukung kinerja perusahaan.