JAKARTA - 5 perusahaan milik Bob Sadino. Pria kelahiran Tanjungkarang, Lampung 9 Maret 1933 merupakan seorang pengusaha yang sukses yang memiliki beberapa perusahaan.

Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 5 perusahaan yang ternyata milik Bob Sadino.

1. The Mansion at Kemang

Bekerja sama dengan Agung Sedayu Grup, Bob Sadino juga merambah ke bisnis properti dengan mendirikan The Mansion at Kemang. The Mansion at Kemang mengusung konsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang berada dalam satu lokasi.

Mengambil lokasi yang dekat dengan Kem Chicks, The Mansion at Kemang memiliki 32 lantai dengan terdiri dari 180 unit apartemen dan 10 unit pertokoan.

2. Kemfood

Bisnis pertama yang dibangun oleh mendiang Bob Sadino adalah PT Kemang Food Industries atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kemfood. Kemfood merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor agribisnis, makanan olahan dan ritel.

Bob Sadino memiliki ide mendirikan perusahaan ini karena adanya kebutuhan akan daging dan sosis yang meningkat dan memulainya pada 1975 dengan memilih lokasi di Kawasan Industri Pulo Gadung. Namun pada 2008, Kemfood dijual kepada R.R. Susanto dan Agustus Sani Nugroho.

3. Kemfarm Setelah mendirikan Kemfood, Bob Sadino kemudian mendirikan PT Kemfarm Indonesia pada 1980. Kemfarm merupakan perusahaan yang menjual sayur dan buah-buahan hingga keluar negeri. Berlokasi di Jalan Tambak Aji Raya 10, Semarang, pencapaian terbesar Kemfarm adalah pernah mengekspor sayuran hingga 10 ribu ton per bulan ke Jepang. 4. Kem Travel Memperluas bisnisnya ke bidang tour and travel, Bob Sadino mendirikan Kemang Nusantara Travel atau Kem Travel. Kem Travel merupakan biro tour and travel yang melayani jasa perjalanan dalam dan juga luar negeri. 5. Kem Chicks Dibawah naungan PT Boga Catur Rata, Bob Sadino mendirikan sebuah pasar swalayan modern di daerah Kemang bernama Kem Chicks. Pasar ini menjual berbagai keperluan seperti bahan mentah dan produk makanan. Selain menjual produk lokal, Kem Chicks juga menjual produk-produk impor dari luar negeri.