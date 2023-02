JAKARTA - Indonesia Battery Corporation (IBC) menghitung penggunaan kendaraan listrik mampu menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 23 juta barel per tahun di 2035.

Asumsi efisiensi angka BBM itu berdasarkan hitungan 1.000 mobil listrik pada 2035 mampu menghemat konsumsi BBM sebesar 10 juta barel per tahunnya.

Lalu, 12.000 kendaraan listrik roda dua bisa menekan penggunaan bahan bakar minyak sebanyak 13 juta barel per tahun.

"Angka 10 juta (barel BBM per tahun untuk mobil) ditambahkan dengan angka 13 juta (barel BBM per tahun untuk motor) itu 23 (juta barel per tahun), jadi total untuk roda 4 dan roda 2 ini proyeksi kita dari segi konversi menjadi listrik inilah yang mengurangi penggunaan BBM pak, kurang lebih," ujar Direktur Utama IBC Toto Nugroho saat RDP bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/2/2023).

IBC memperkirakan 12 juta motor listrik membutuhkan baterai sebanyak 24 GWh per tahun pada 2035. Sementara kebutuhan mobil listrik mencapai 70 GWh per tahun.

Untuk tahun ini, penghematan BBM dari penggunaan 1.194 kendaraan roda dua berbasis listrik bisa menghemat 1,3 juta barel. Sementara, 50 mobil listrik mampu mengefisiensi konsumsi BBM sebesar 542.225 barel.

Adapun pemerintah menargetkan ada 2 juta kendaraan listrik yang bisa digunakan hingga 2024. Diharapkan minat masyarakat untuk memakai kendaraan listrik juga semakin meningkat. Otoritas pun akan memberikan insentif kepada penggunaan kendaraan listrik. Langkah tersebut bagian dari pemerintah mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.