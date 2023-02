JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyayangkan adanya pembatasan penjualan minyak goreng oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kilogram (Kg) per orang per hari untuk minyak goreng curah dan 2 liter per orang per hari untuk Minyakita.

Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan menilai, Surat Edaran Kementerian Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat, menandakan bahwa pemerintah belum siap menggelontorkan Minyakita di pasar tradisional.

"Tetapi ada satu regulasi yang menurut kami aturan pedoman penjualan minyak goreng tidak harusnya begitu. Artinya pemerintah belum siap menggelontorkan Minyakita ke pasar tradisional," ujar Reynaldi, Kamis (16/2/2023).

Di samping itu, Ikappi menyambut baik atas dicabutnya pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pembelian Minyakita.

"Kami cukup lega karena pembelian minyak curah atau minyak kita tidak perlu menggunakan KTP," ungkap Reynaldi.

Lebih lanjut, surat edaran yang dirilis Kemendag seharusnya jangan mengatur perihal batasan pembelian minyak goreng tetapi baiknya mengatur bagaimana mekanisme Minyakita dan minyak goreng curah.

"Karena dalam permendag sebelumnya Minyak Goreng Curah atau MinyakKita statusnya sama, harganya sama sehingga kami khawatir produsen lebih banyak menggelontorkan minyak goreng curah dibandingkan minyak kita," kata Reynaldi.

Kemudian, dia juga menyoroti soal sistem bundling yang beberapa bulan terakhir banyak dilakukan oleh produsen sampai ke tingkat agen. Menurut Reynaldi, itu membuktikan bahwa Minyakita tidak diharapkan oleh produsen. "Itu karena produsen beranggapan Minyakita akan menggerus produk unggulan mereka yaitu minyak premium maka ada sistem bundling," tuturnya. Oleh karena itu, Ikappi berharap agar ada diskusi pembahasan yang lebih intensif soal solusi agar produsen juga tetap memproduksi Minyakita dan masyarakat juga tidak kesulitan mendapatkan Minyakita.