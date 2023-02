JAKARTA – Harga mobil listrik Esemka dibanderol Rp540 juta di gelaran IIMS 2023. Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi Eddy Wirajaya selaku produsen mobil Esemka menjelaskan alasan mahalnya harga.

Eddy mengatakan tingginya harga tersebut disebabkan karena saat ini untuk kendaraan berbasis listrik sendiri belum bisa di produksi di Indonesia, sehingga harus mendatangkan langsung dari China.

"Kalau untuk saat ini karena masih CBU (Completely Build Up), kami masih menjual on the road Rp540 juta. Kami CBU dari Tiongkok," ujar Eddy pada acara IIMS 2023, Kamis (16/2/2023).

Eddy mengatakan Esemka merupakan local brand yang saat ini memiliki kontrak kerja sama dengan China untuk penjualan mobil gagasan Presiden Jokowi saat menjabat sebagai walikota solo lalu.

"Bicara bisnis mitra kerja kan kami mencari satu calon mitra itu yang bisa membuat kami dalam hal komitmen bersama, Karena apapun mitra yang nanti bergabung dengan kami, Local brand kami bagian dari kolaborasi," lanjut Eddy.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu Eddy mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu respons dari pasar akan minatnya terhadap penggunaan kendaraan listrik. Sehingga apabila respons bagus, tidak menutup kemungkinan perakitan kendaraan listrik bisa dilakukan di dalam negeri atau dengan metode produksi CKD (Completely Knock Down). "Kita sudah banyak bermitra dengan yang lain, dan kami posisinya tetap bermitra, apabila dalam term of condition yang sama, bisa menjadi suatu kolaborasi bersama," kata Eddy. Sekadar informasi, pada perayaan IIMS 2023, ada 2 tipe kendaraan listrik yang dipamerkan. Yaiti BIMA Cargo Van dan Passenger Van. Kedua varian ESEMKA Bima EV memiliki dimensi Panjang 4.495 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.990 mm dengan jarak sumbu roda 2.925 mm. Bima EV Passenger Van mampu menampung 11 penumpang dan Bima EV Cargo VAN memiliki dua kursi untuk pengemudi dan penumpang depan.