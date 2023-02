JAKARTA - MNC Sekuritas berkomitmen untuk meningkatkan literasi pasar modal di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan edukasi pasar modal kepada mahasiswa.

Pada hari ini, MNC Sekuritas menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Program Studi Magister Manajemen pada Selasa (28/02/2023) di MNC Financial Center, Jakarta.

Kegiatan kunjungan ini diawali dengan Office Tour di kantor pusat MNC Sekuritas yang dipimpin oleh Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal, diakhiri dengan pemaparan materi edukasi pasar modal.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal menyambut baik penyelenggaraan acara edukasi tersebut. Apalagi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung merupakan salah satu mitra Galeri Investasi BEI - MNC Sekuritas yang telah bekerja sama sejak tahun 2016. Tentunya, UMM Lampung diharapkan menjadi corong edukasi keuangan dan pasar modal bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat sekitar.

“Terima kasih atas kunjungan dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung ke kantor MNC Sekuritas. Kami menerima kunjungan ini dengan senang hati dan terbuka. Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Metro Lampung merupakan salah satu mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas. Kami yakin hubungan kerja sama ini akan terus berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa,” jelas Andri.

Melalui kunjungan yang dipimpin oleh Kaprodi Magister Manajemen UMM Lampung Suharto Andri berharap peserta dapat memahami pentingnya berinvestasi, termasuk di saham dan reksa dana, serta terjun langsung sebagai investor dengan membuka rekening secara full online di aplikasi MotionTrade.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas sangat aktif menggelar kegiatan edukasi pasar modal. YTD Januari 2023, MNC Sekuritas telah menggelar 57 kegiatan edukasi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan total peserta lebih dari 4.000 orang.

