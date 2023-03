JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini pun akan membahas terkait saham syariah.

Pasar modal syariah menawarkan opsi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan berinvestasi di saham syariah atau reksa dana syariah. Dengan banyaknya pilihan saham yang masuk dalam kategori syariah, investor perlu mempelajari terlebih dulu apa saja keunggulan saham syariah dan bagaimana pemilihannya.

Untuk membekali investor dengan pengetahuan dasar seputar saham syariah, MNC Sekuritas akan berkolaborasi dengan IDX Islamic dalam Instagram Live.

Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas “Saham Syariah 101” pada Rabu (1/3/2023) pukul 15.30 WIB bersama Deri Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah IDX Islamic, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah melalui instagram @mncsekuritas.

