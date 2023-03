JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank semakin memanjakan konsumen dengan layanan digitalnya. Kini nasabah bisa membuka deposito secara online melalui aplikasi MotionBanking.

Pembukaan deposito pun bisa dilakukan kapan dan di mana saja, hanya menggunakan smartphone dan bisa dengan Rp200.000 saja.

Menurut Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan layanan ini amat memudahkan konsumen.

“Rp200 ribu bisa buat apa? Bisa buka deposito online di MotionBanking!,” ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Selasa (28/2/2023).

“Status jomblo atau berkeluarga nggak masalah, tetap dapat bunga menarik hingga 7% per tahun, dan penempatan dana mulai Rp200 ribu saja dengan pilihan tenor 3-12 bulan,” imbuhnya.

Adapun cara membuka layanan ini, konsumen membuka rekening secara online menggunakan fitur biometric, lalu deposito dapat dibuka secara realtime, pilihannya pun flexible dengan tiga pilihan jenis instruksi jatuh tempo yakni Automatic Roll Over (ARO), Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga) dan Non-Automatic Roll Over (Non-ARO).

Selain itu, nasabah diberikan kemudahan dalam mengubah instruksi jatuh tempo tanpa harus datang ke cabang, dan diberikan pilihan tenor mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan dan suku bunga deposito yang menarik (syarat dan ketentuan berlaku).