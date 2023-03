JAKARTA - Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Kamis (2/3/2023), memperpanjang keuntungan untuk hari ketiga berturut-turut.

Dikutip Antara, penguatan ini didorong oleh dolar AS yang lebih lemah setelah aktivitas manufaktur China berkembang pada laju tercepat sejak April 2012, membuat para pedagang menjauh dari mata uang aman dolar.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terkerek USD8,70 atau 0,47% menjadi ditutup pada USD1.845,40 per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di USD1.852,50 dan terendah di USD1.829,60.

 BACA JUGA:Harga Emas Dunia Menguat di Tengah Inflasi Tinggi di Eropa

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei terangkat 2,40 sen atau 0,11%, menjadi ditutup pada USD21,095 per ounce. Platinum untuk pengiriman April menguat USD6,30 atau 0,66%, menjadi menetap pada USD961,80 per ounce.

Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dalam percakapan dengan para pemimpin bisnis di Sioux Falls, South Dakota, bahwa dia berpikiran terbuka untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 atau 50 basis poin.

Follow Berita Okezone di Google News

Adapun Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pengeluaran untuk proyek konstruksi AS turun 0,1 persen pada Januari menjadi 1,826 triliun dolar AS, setelah turun 0,7 persen pada Desember.

Indeks manufaktur AS dari Institute for Supply Management (ISM) naik tipis menjadi 47,7% pada Februari, dari 47,4% pada Januari. Ini juga mirip dengan ekspektasi para analis.