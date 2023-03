JAKARTA - Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat menjelang momen Ramadan 2023.

Lantas, bagaimana skemanya?

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menjelaskan, sebagai pihak yang ditugaskan pemerintah pada program ini akan menyalurkan beras Cadanan Beras Pemerintah (CBP) dalam program Bantuan Pangan - CBP 2023.

Penyaluran Bantuan Pangan - CBP akan diberikan kepada 21,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Agar tepat sasaran, Awaludin bilang, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menyerahkan data by name by address.

"Jumlah dan data by name by address akan segera disampaikan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog," ujar Awaludin saat dihubungi, Jumat (10/3/2023).

Lebih lanjut dia menerangkan, jika data sudah diterima oleh Bulog, beras CBP yang tersedia di gudang penyimpanan akan dikemas dalam bentuk karungan 10kg dan disalurkan kepada KPM di lokasi-lokasi terdekat yang telah disepakati. "Beras tersebut (sudah dalam kemasan 10 kg) akan disalurkan sampai dengan KPM Sasaran di lokasi-lokasi terdekat yang disepakati. Penyaluran ini akan dilakukan selama 3 bulan mulai Maret - Mei 2023," jelas Awaludin. Terakhir dia menyampaikan, tujuan program ini adalah dalam rangka menyediakan sebagian kebutuhan pangan KPM sasaran di tengah kenaikan harga beras dan pangan lain yang tinggi. "Sekaligus akan menjadi bagian dari upaya stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan kemiskinan," tandas Awaludin.

