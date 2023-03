JAKARTA - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) menjelang Ramadan 2023.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan akan menyalurkan beras Cadanan Beras Pemerintah (CBP) dalam program Bantuan Pangan - CBP 2023.

Di mana beras ini akan diberikan kepada 21,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun agar bansos pangan ini tepat sasaran, Awaludin mengatakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menyerahkan data sesuai dengan nama dan alamat.

"Jumlah dan data by name by address akan segera disampaikan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog," ucapnya.

Awaludin menyebutkan kalau bantuan sosial (bansos) pangan yang akan disalurkan nantinya berupa beras 10 kg.

Awaludin juga menyebut program bansos ini bertujuan untuk menyediakan sebagian kebutuhan pangan KPM sasaran ditengah kenaikan harga beras dan pangan lain yang tinggi menjelang ramadan. "Sekaligus akan menjadi bagian dari upaya stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan kemiskinan," pungkas Awaludin. Baca Selengkapnya: Bansos Ramadan Segera Cair, Begini Skemanya

