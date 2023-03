JAKARTA - Harga cabai rawit merah belum kunjung turun jelang Ramadhan ini.

Terpantau, di Pasar Tradisional Pasar Minggu, Jakarta Selatan harganya tembus Rp85.000 per kilogram (kg).

BACA JUGA:

Salah satu pedagang, Nur Kasiati menyebut kenaikan ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Sebelumnya, harga satu kilogram cabai rawit dibanderol Rp70.000.

“Dari semua jenis, cabai rawit merah yang paling signifikan naiknya. Dari yang sebelumnya Rp70.000 ribu per kilogramnya, terus naik lagi Rp75 000, dan sekarang Rp80.000 per kilogram nya," ujar Nur saat ditemui MNC Portal Indonesia, Selasa (14/3/2023).

BACA JUGA:

Menurut Nur, penyebab kenaikan cabai rawit merah ini lantaran permintaan meningkat jelang Ramadhan, serta dampak dari cuaca buruk akibat hujan terus-menerus yang terjadi belakangan ini.

"Kenaikannya kurang tau, tapi sepertinya karena cuaca yang buruk, dan permintaan yang banyak jelang Ramadhan itu," ungkapnya.

Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang

Follow Berita Okezone di Google News

Lebih lanjut, dia mengatakan sebelum menyentuh Rp85.000 per kg, harga cabai rawit merah sempat menyentuh Rp95.000 per kg. Namun harga tersebut tidak berlangsung lama. Namun baginya, harga Rp85.000 per kg termasuk mahal.

"Sebelumnya pernah sampai Rp95.000 per kilo tapi turun pelan-pelan sampai hari ini di harga Rp85.000," jelas Nur.

Selain cabai rawit merah, dia juga mengungkapkan bahwa cabai merah keriting juga mengalami kenaikan. Tercatat, saat ini mencapai Rp55.000 per kg. Kenaikan tersebut terjadi pada minggu ini, yang sebelumnya mencapai Rp40.000 per kg.

"Cabai merah keriting juga naik, sebelumnya Rp40.000 per kg, minggu ini naik jadi Rp55.000 per kg. Kita kalau dari sananya (distributor cabai) naik, ya pasti kita kita naikan juga harganya," kata dia.

Mengingat kenaikan harga tersebut, Nur mengaku penjualannya menurun. Pembeli yang bisanya membeli 1-2 kilogram, kini hanya membeli ¼ atau setengah kilogram saja.

"Adanya kenaikan ini pembeli jadi mengurangi jumlah pembeliannya, yang biasanya beli satu sampai dua kilogram, jadi cuma ¼ saja, tapi tetap kita layani," ujarnya.

Kenaikan harga cabai ini turut berimbas pada harga bumbu giling. Harga bumbu giling cabai rawit merah kini dibanderol Rp60.000 - Rp70.000 per kg. Padahal sebelumnya hanya Rp40.000 - Rp50.000 per kg.

"Naiknya udah seminggu ini. Karena cabai utuhnya naik. Naiknya juga tuh lumayan. Misalnya kemarin naik Rp3.000 hari ini bisa naik Rp3.000 lagi. Jadi naiknya langsung gede bukan yang sedikit-sedikit," kata Enita, pedagang bumbu giling.

Akibatnya, tutur dia, permintaan jadi menurun. Para pelanggan yang biasanya membeli satu kilogram kini hanya membeli setengah kilogram.

"Jadi dampaknya lumayan," tukasnya.