Makassar - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), meluncurkan dua buku perjalanan hidupnya “The SYL Way” dengan judul The Miracle of Hard Working dan I Love My Job. Buku ini merupakan seri pertama yang ditulis semenjak dirinya menjadi Menteri Pertanian dan diluncurkan bertepatan dengan satu hari jelang ulang tahunnya ke 68.

Mentan SYL menyebut buku ini dibuat tidak hanya melalui pendekatan intelektual. Ia menerangkan bahwa buku ini juga dibuat berdasarkan isi hati dan pemikiran yang ia rasakan disepanjang karirnya sebagai Menteri Pertanian sejak Oktober 2019 silam hingga saat ini.

“Buku ini adalah pikiran, perasaan dan suasana yang saya miliki, yang saya tulis disetiap perjalanan saya, buku ini saya buat dengan pendekatan hati dan rasa.” tutur Mentan SYL dimalam peluncuran bukunya di Hotel Universitas Hassanudin.

Sejak berkarir dipemerintahan hingga politik, ia mengaku banyak tantangan, serta berbagai ide dan pemikiran yang ia coba tuangkan dalam bentuk tulisan. Berbagai tantangan, ide dan pemikiran itulah yang selama ini dikumpulkan dan berhasil menjadi sejumlah buku. Ia menyebut setidaknya telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) buku tentang berbagai fase kehidupan yang dijalaninya disertai dengan segala perjuangan karirnya.

“Ini buku ke 21, setiap saya berjalan ke suatu tempat, saya tuangkan ke dalam tulisan yang bisa kalian baca, saya tidak mengandalkan teori disitu, karena itu bisa kita cari dengan mesin, tapi yang tidak bisa tergantikan adalah hati," ucapnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014 - 2022, Prof. Dwia menyebut bahwa sosok Mentan SYL yang ia kenal bertahun - tahun adalah seorang pejuang yang tangguh.

“Beliau menjadi pemimpin di era politik yang berbeda beda, sehingga suasana politik yang berbeda - beda juga mempengaruhi karakter kepemimpinan Pak SYL, tapi ada satu yang tidak berubah dari beliau yaitu jiwa petarungnya,” ujar Dwia.

Dikesempatan yang sama, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa, mengungkapkan bahwa buku ini merupakan bentuk kecerdasan dan keberanian seorang SYL.

“Akademisi itu terkadang kurang berani, begitupun sebaliknya orang berani kadang cenderung kurang berfikir, tapi buku ini mempertemukan dua spektrum itu, dia berani tapi sekaligus dia cerdas, ini adalah hadiah terbaik buat kita, sekaligus hadiah terbaik untuk ulang tahun beliau besok,” ucapnya.

Sebagai informasi buku The SYL Way : The Miracle of Hardworking ini berisi 74 kumpulan - kumpulan pemikiran ide - ide SYL yang bermuatan pesan inovatif dan motivatif terkait pembangunan pertanian Indonesia. Sedangkan Buku The SYL Way : I Love My Job ini ditulis untuk menjelaskan bahwa dalam mencapai kesuksesan sejati, harus diiringi kualitas, dan itu hanya bisa dilakukan jika ada rasa cinta terhadap pekerjaan kita.

