JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menyampaikan bahwa menjelang Ramadhan 2023 harga beberapa komoditas barang pokok (bapok) cukup tinggi di pasaran.

Beberapa komoditas tersebut antara lain, cabai rawit Rp90.000 per kilogram (kg), cabai rawit hijau Rp50.000 per kg, bawang merah Rp45.000 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg, telur ayam Rp30.000 per kg, daging sapi Rp146.000-Rp148.000 per kg.

BACA JUGA:

"(Harga) ini menjelang fase pertama kenaikan harga pangan Ramadhan," ujar Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/3/2023).

Reynaldi mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah.

BACA JUGA:

Sebab, jika tidak segera ditindaklanjuti maka dikhawatirkan harga akan semakin naik. Ditambah permintaan saat momen Ramadhan akan tinggi, imbasnya para pengusaha makanan serta ibu-ibu bisa menjerit.

"Jika permintaan sudah tinggi dan tidak ada upaya lanjutan, maka kami pesimis harga pangan di pasaran akan turun," ungkapnya.

Meski begitu, tutur Reynaldi, IKAPPI akan terus mendorong agar pemerintah segera melakukan upaya-upaya lanjutan dan tambahan sehingga harga pangan kembali membaik atau tidak tinggi, karena pedagang sendiri merasa kesulitan menjual harga yang cukup tinggi di bulan Ramadhan.

Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur kemarin, harga cabai merah keriting tembus Rp45.000 per kilogram (kg), cabai rawit merah tembus Rp85.000 per kg. Salah satu pedagang bernama Wiwin menyebut, kenaikan ini sudah terjadi sejak dua minggu yang lalu bahkan cabai rawit merah sempat menyentuh Rp100.000 per kg. "Semua sayur-sayuran, sembako semuanya pada naik. Cabai rawit merah paling signifikan naiknya," ujar Wiwin saat ditemui dilapaknya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.