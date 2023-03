JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar Webinar Series sebagai sarana edukasi secara gratis yang terdiri dari beragam topik mengenai pasar modal syariah. Masyarakat dapat belajar cara memilih dan menganalisis reksa dana syariah, serta mengetahui cara membedah fund fact sheet.

Produk keuangan syariah memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di luar instrumen investasi keuangan konvensional. Salah satu produk investasi syariah yang dapat dijadikan pilihan selain saham syariah adalah reksa dana syariah.

Meskipun berlabel “syariah”, investasi terbuka untuk siapapun. Berdasarkan data IDX Islamic, investor syariah tercatat bertumbuh 12,1% menjadi 117.942 investor pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, pertumbuhan investor syariah ini hanya sebesar 2,7% dibandingkan keseluruhan investor di pasar modal, artinya masih terbuka peluang pertumbuhan.

Adapun webinar MNC ”Tutorial Pilah Pilih Reksa Dana Syariah” dilakukan Senin (20/3/2023) pukul 15.30 WIB bersama Dewan Pengawas Syariah BNI Asset Management Dida Nurhaida dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah.

Ada juga doorprize Unit Penyertaan (UP) reksa dana syariah senilai Rp100.000 untuk 15 orang yang beruntung, serta gratis E-Sertifikat. Informasi pendaftaran webinar lebih lanjut dan rangkaian acara lainnya dalam MNC Syariah Investment Festival 2023, kunjungi link berikut bit.ly/mncsyariah2023.

