JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Reksa dana syariah merupakan instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk mengembangkan dana, baik untuk pemula maupun investor yang telah berpengalaman.

Pada reksa dana syariah, pengelolaan dananya telah diatur oleh Manajer Investasi dan mengikuti kaidah serta prinsip syariah Islam, sehingga dipastikan halal dan aman.

Menyambut bulan suci Ramadan, MNC Sekuritas aktif menggelar edukasi mengenai pasar modal syariah dengan beragam topik yang menarik. Anda dapat belajar dan mengenal reksa dana syariah, tips menganalisa reksa dana syariah, dan mengetahui produk reksa dana syariah unggulan dari Manajer Investasi.

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas “Bedah Reksa Dana Syariah” pada Selasa (28/3/2023) pukul 15.30 WIB bersama Head of Investment Specialist Insight Investments Management Suluh Tripambudi Rahardjo, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah melalui instagram @mncsekuritas.

Menangkan door prize Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah senilai Rp100.000 untuk 15 orang yang beruntung, serta E-Sertifikat gratis. Untuk informasi rangkaian acara lainnya dalam MNC Syariah Investment Festival 2023, kunjungi link berikut bit.ly/mncsyariah2023

