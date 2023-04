JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dan bekerja sama dengan sejumlah emiten dalam menyelenggarakan edukasi.

MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terbaru seputar emiten di pasar modal kepada investor di Tanah Air. Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) untuk memaparkan strategi dalam perkembangan bisnis HRTA pada Kamis (13/4/2023) melalui tayangan YouTube bertajuk Strategi HRTA: Mengasah Kemilaunya Bisnis Emas.

Investor Relations Manager HRTA Catherina Vincentia menjelaskan, HRTA merupakan salah satu pemain utama manufaktur perhiasan dan emas batangan yang telah memiliki rekam jejak lebih dari 30 tahun dan merupakan satu-satunya perusahaan industri perhiasan emas yang telah IPO sejak tahun 2017.

“Dari sisi produk, HRTA memiliki produk yang bervariatif dan inovatif mulai dari emas 0,1 gram hingga 1 kg. Kami juga bekerja sama dengan berbagai institusi keuangan terpercaya di Indonesia, sehingga mendukung pertumbuhan market share kami. HRTA juga memiliki strategi seperti sindikasi pinjaman Rp2,4 triliun untuk modal kerja. Kami juga bekerja sama dengan beberapa bank syariah untuk menyediakan cicilan emas yang dapat ditawarkan kepada nasabah,” ujar Catherina.

Director of Investor Relations HRTA Thendra Crisnanda menjelaskan bahwa pertumbuhan kinerja HRTA di tahun 2017 hingga 2022 berhasil mencatatkan pertumbuhan yang baik, bahkan di masa pandemi sekalipun.

“Selama masa pandemi dimana hingga FY22, kinerja HRTA bertumbuh sebesar 22,75% dan laba bersih naik sebesar 18,11%. HRTA juga berhasil mencatatkan perbaikan kualitas Operating Cash Flow (OCF) dengan pencapaian angka arus kas operasi positif sebesar Rp31,24 miliar di FY 2022,” jelas Thendra.

Di tahun 2023, lanjut Thendra, HRTA akan menjalankan beberapa strategi yang dinilai dapat meningkatkan performa HRTA ke depannya.

“Kami fokus pada penciptaan produk yang inovatif yaitu dengan pengembangan produk emas batangan dan perhiasan yang sesuai dengan selera pasar. Kami juga akan secara aktif memperluas cakupan pasar dengan membuka gerai baru, baik secara online maupun offline melalui platform e-commerce atau platform yang dimiliki oleh HRTA sendiri, serta menjangkau pasar domestik dan internasional,” ujar Thendra.

Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi menilai bahwa HRTA memiliki strategi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan. Tirta juga menilai bahwa HRTA mampu berada di proyeksi yang baik karena emas merupakan aset yang stabil, sehingga dalam berbagai kondisi ekonomi, emas masih tetap terjaga pertumbuhannya.

“Saya melihat bahwa HRTA memiliki strategi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya saja dari strategi partnership dan eksplorasi domestik dengan bekerja sama dengan sejumlah bank syariah. Selain itu, HRTA juga mampu untuk melihat peluang ekspansi dengan menargetkan India dan China. Hal ini dapat menjadi kinerja yang baik untuk HRTA karena kedua negara tersebut merupakan salah satu negara yang mengkomsumsi emas cukup besar di dunia,” ujar Tirta.

