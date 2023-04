JAKARTA - Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite mengalami penurunan harga. Terutama untuk penyedia BBM Vivo yang resmi menurunkan harga Revvo 90 Rp1.800/liter per awal April 2023 lalu.

Ketua Bidang ESDM DPP Perindo, Andi Asmara mengatakan penurunan harga BBM tersebut mengikuti tren harga minyak dunia serta faktor lain seperti kurs dolar, kondisi invasi Rusia - Ukraina, serta penurunan produksi dari Arab Saudi.

Nilai tukar rupiah di pasar spot pada Selasa ditutup melemah 0,33% ke level Rp 14.843 per dolar Amerika Serikat (AS). Sementara, rupiah kurs Jisdor BI melemah 0,55% ke Rp 14.855 per dolar AS.

"Kita ketahui juga bahwa Arab dan Iran sudah kembali rujuk dijembatani oleh Xi Jinping Presiden China dimana kita ketahui kebutuhan akan bahan bakar minyak, gas dan batubara RRC sangatlah besar," ujar Andi saat dihubungi MNC Portal, Jumat (21/4/2023).

Sekedar informasi, pada awal April 2023 lalu perushaan penjual BBM seperti Pertamina, Vivo, Shell dan BP-AKR menurunkan harga mulai Rp800-1.800/liter.

Vivo 3 jenis BBM yaitu Revvo 90, Revvo 92 dan Revvo 95. Harga Revvo 90 turun Rp1.800 per liter menjadi Rp11.600 per liter dari harga sebelumnya Rp13.400 per liter.

Kemudian Revvo 92 turun Rp200 per liter menjadi Rp 13.800 per liter dari harganya sebelumnya Rp14.000 per liter. Sedangkan harga Revvo 95 turun Rp105 per liter dari Rp14.700 per liter menjadi Rp14.595 per liter.

Bergeser dengan perusahaan pelat merah PT Pertamina, juga menurunkan harga BBM untik jenis-jenis tertentu, namun bukan pertalite yang saat ini menjadi salah satu konsumsi terbesar di Indonesia setelah solar.

Adapun 3 jenis BBM Pertamina yang mengalami penurunan harga per 1 April adalah Pertamax Turbo atau RON 98, Pertamina Dex (Pertadex) dan Dexlite.

Harga Dexlite yang semula Rp14.950 per liter menjadi Rp14.250 per liter. Harga Pertamina Dex yang semula Rp15.850 per liter turun Rp450 per liter menjadi Rp15.400 per liter. Pertamax Turbo atau RON 98 yang sebelumnya Rp 15.100 per liter turun Rp100 menjadi Rp15.000 per liter.

Sedangkan untuk Pertamax atau RON 92 harganya tidak berubah alias tetap berada Rp13.300 perliter. Hal serupa juga terjadi pada harga Pertalite dan solar yaitu Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

"Pertalite itu sudah menjadi bahan bakar pengganti Premium dan sudah di sisialosasikan pemilik mobil dengan cc 1300 - 1500 keatas, sudah dianggap orang dengan golongan kemampuan menengahnke atas," pungkas Andi.