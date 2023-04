CIKAMPEK โ€” Penerapan sistem one way diberlakukan dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cikampek. Kebijakan ini diperpanjang sampai hari ini pukul 24.00 WIB.

Hal tersebut melihat adanya peningkatan kendaraan berdasarkan data volume lalu lintas dari arah Timur (Trans Jawa) menuju ke arah Jakarta, pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan, serta prediksi peningkatan lalu lintas yang masih akan berlanjut hingga hari ini.

โ€œSelain one way, saat ini juga masih diberlakukan contra flow dua lajur dari Km 72 Cikampek ke Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta,โ€ ujar Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana, Selasa (25/4/2023).

Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada Selasa, 25 April 2023, pukul 24.00 WIB. Namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari arah Timur ke Jakarta, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.

Untuk pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Timur (Trans Jawa) akan dialihkan keluar di GT Cikampek Km 72 dan melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura. Sementara itu, untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Bandung melalui Jalan Tol Cipularang masih berlaku normal.

โ€œJasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,โ€

Selain itu, pemudik diimbau untuk memastikan kecukupan perbekalan, saldo e-toll dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman. Adapun saldo e-toll minimal Rp500.000 dibutuhkan untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta untuk menghindari kekurangan saldo saat melakukan transaksi di GT Cikampek Utama. Saat memasuki GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan arahan petugas karena gangguan sekecil apapun yang terjadi akan berdampak pada arus lalu lintas yang ada dan mengakibatkan antrean kendaraan.

