JAKARTA - Daftar lengkap dan terbaru harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia. Harga BBM ini berlaku pada 1 Mei 2023.

PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM non subsidi miliknya seperti Dexlite di daerah Jakarta turun menjadi Rp13.700 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp14.600 per liter.

Tidak hanya Pertamina, badan usaha yang menjual BBM lainnya juga melakukan penyesuaian harga seperti Shell, BP AKR dan VIVO.

Shell menaikkan harga BBM jenis Shell V-Power menjadi Rp14.850 dari Rp14.790. Sedangkan harga Shell V-Power Diesel turun jadi Rp14.640 dari Rp15.440.

Sementara, harga BBM jenis BP Ultimate turun menjadi Rp14.850 per liter dari Rp14.890 per liter. Sedangkan untuk BP 92 juga turun menjadi Rp13.990 dari Rp14.200 per liter. Adapun BP 90 ikut turun menjadi Rp13.900 dari Rp14.110

Untuk harga BBM di SPBU Vivo mengalami kenaikan harga. Harga BBM jenis Revvo 90 naik dari Rp11.600 per liter menjadi Rp11.800 per liter.

Harga BBM Revvo 92 juga naik dari Rp13.800 per liter menjadi Rp13.926 per liter. Sedangkan untuk Revvo 95 dari Rp14.595 menjadi Rp14.651 per liter.

Berikut ini daftar lengkap dan terbaru harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

1. Harga BBM Pertamina - Solar subsidi Rp6.800 per liter - Pertalite Rp10.000 per liter - Pertamax Rp13.300 per liter - Pertamax Turbo Rp15.000 per liter - Dexlite Rp13.700 per liter - Pertamina Dex Rp14.600 per liter 2. Harga BBM Vivo Revvo 90 Rp11.800 per liter Revvo 92 Rp13.926 per liter Revvo 95 RRp14.651 per liter 3. Harga BBM Shell - Shell Super Rp13.990 per liter - Shell V-Power Rp14.850 per liter - Shell V-Power Diesel Rp14.640 per liter - Shell V-power Nitro+ Rp15.120 per liter 4. Harga BBM BP AKR - BP Ultimate Rp14.850 per liter - BP 92 Rp13.990 per liter - BP 90 Rp13.900 per liter - BP Diesel Rp13.700 per liter

