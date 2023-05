JAKARTA- Ada 6 rekomendasi film populer tentang uang menjadi kebiasaan bagi pebisnis. Tidak hanya menghibur, namun pesan moral dan nasihat-nasihat lainnya juga terkandung dalam beberapa film.

Beberapa alur cerita ini dapat memberi wawasan kepada Anda mengenai dunia usaha dan uang. Bahkan, Anda dapat memetik pelajaran dari film ini.

Berikut 6 rekomendasi film populer tentang uang dilansir dari berbagai sumber:

1. Catch Me If You Can

Ketika mendengar Catch Me If You Can, yang langsung terlintas dalam bayangan sudah pasti penipu sukses Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio) dengan penguasaan keterampilannya. Berdasarkan kisah nyata, Catch Me If You Can adalah film klasik yang mencontohkan perjalanan kewirausahaan.

Topik yang dibahas meliputi keterampilan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, ketekunan, visi bisnis, teknik penjualan pribadi dan sumber pendanaan kewirausahaan.

2. The Wolf OfWall Street Dilihat dari judulnya, film ini mengisahkan tentang bursa saham di Amerika yang naik turun seperti roller coaster. Film ini menunjukkan jendela ke perusahaan keuangan, manajemen portofolio, prinsip-prinsip hukum investasi dan pasar. Menariknya film ini dibintangi oleh Leonardo Dicaprio. 3. Freakonomics Film dokumenter yang mengupas sisi lain dari berbagai hal lewat ilmu ekonom dibuat berdasarkan buku “Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything”. Adapun ditulis oleh ekonom Steven D. Levitt dan jurnalis Stephen J. Dubner. Meskipun tidak secara langsung menggambarkan mengenai dunia keuangan, film ini dapat membuat kamu memahami tentang konsep besar ekonomi dan uang. 4. Rogue Trader Film yang dirilis pada 1999 silam didasarkan pada kisah nyata dari karyawan Barings Bank, bank terbesar di Inggris. Film ini menunjukkan bagaimana uang mendorong segala macam perilaku gila, dan berfungsi sebagai kisah peringatan tentang orang-orang yang secara salah menganggap bahwa kekuasaan dan uang membuat mereka sangat diperlukan. Topik yang dibahas meliputi derivatif, penilaian perusahaan, pelaporan keuangan, pasar modal, pasar negara berkembang dan etika bisnis. 5. Money Film ini berkisah tentang seorang putra petani bernama Jo Il-hyun (diperankan oleh Ryu Jun Yeol) dari keluarga sederhana yang bercita-cita menjadi pialang saham dan kaya raya. Setelah ia akhirnya bergabung di salah satu firma teratas di Yeouido yang setara dengan Wall Street Korea, dimulailah kehidupannya sebagai Pialang baru. 6. Money Game Kisah Money Game dimulai ketika sebuah bank milik pemerintah Korea Selatan berada di ambang kebangkrutan. Hal ini membuat negara khawatir akan mengalami krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997. Para pekerja di Komisi Jasa Keuangan tersebut, terutama tiga karakter utama yaitu Chae Yi Hyun, Heo Jae, dan Lee Hye Joon, berjuang keras untuk mencegah kekhawatiran yang ditakutkan terjadi. (RIN)

