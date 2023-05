JAKARTA - Berapa gaji tukang cuci piring di kapal pesiar menarik diketahui bagi calon pekerja.

Dalam industri kapal pesiar, tukang cuci piring memainkan peran penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang. Mereka bertanggung jawab untuk mencuci, mengeringkan, dan mengatur peralatan dapur lainnya.

Pekerjaan ini membutuhkan kerja keras, ketahanan fisik, dan bekerja dibawah tekanan. Tugas berat sebagai tukang cuci piring sebanding tentu dengan pendapatan. Lantas berapa gaji tukang cuci piring di kapal pesiar?.

Melansir ZipRecruiter pada, Senin (22/05/23) gaji tukang cuci piring di kapal pesiar mencapai USD 13 - USD 18 per jam atau setara Rp 193 ribu - Rp 267 ribu per jam. Gaji seorang pencuci piring dapat lebih tinggi sesuai dengan pengalaman dan kinerja yang baik.

Sementara sumber lain mengatakan bahwa gaji tukang cuci piring di kapal pesiar bisa mencapai USD 900 - USD 1600 per bulan atau setara dengan RP 13 juta - Rp 23 jutaan per bulan. Ketatnya seleksi sebagai tukang cuci piring menjadi tantangan bagi banyak orang.

Tidak sembarang orang bisa bekerja di kapal pesiar menjadi tukang cuci piring. Meski bekerja membersihkan piring, seorang tukang cuci piring di kapal pesiar kebanyak adalah lulusan perhotelan.

Beberapa dari mereka bahkan pernah bekerja di hotel berbintang. Mereka juga harus memiliki kemampuan bahasa asing untuk mempermudah berinteraksi dengan orang asing. Hanya orang berpengalaman yang dapat bekerja di kapal pesir.

ZipRecruiter juga memberikan estimasi gaji tukang cuci piring kapal pesiar di Johnstonville, California. Gaji tahunan rata-rata tukang cuci piring di kapal pesiar mencapai USD 32.198 setahun atau setara Rp 104 juta mulai 14 Mei 2023.

Dalam perhitungan sederhana kira-kira tukang cuci piring kapal pesiar di Johnsonville menerima USD 2.683 per bulan, USD 619 per minggu, atau USD 15 per jam. Kisaran gaji pencuci piring di kapal pesiar sangat bervariasi menunjukan banyak peluang mendapat kenaikan gaji.

Selain menerima gaji pokok, tukang cuci piring juga menerima tip dari penumpang. Beberapa perusahaan bahkan menyediakan asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan manfaat lainnya.

