JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi melantik Rabin Indrajad Hattari sebagai Sekretaris Kementerian BUMN (Sesmen), pada Rabu (24/5/2023).

Erick menyampaikan pengangkatan Sesmen bagian dari proses transformasi kelembagaan di internal Kementerian BUMN agar sejalan dengan program kerja secara keseluruhan.

Dia mengingatkan bahwa Kementerian BUMN adalah pusat dari gerak dan kinerja korporasi negara.

Karena itu, dibutuhkan kemampuan kelembagaan yang adaptif dengan perkembangan bisnis global.

“Pak Rabin sebelumnya sudah bekerja cukup intens mengawal program-program transformasi BUMN, di mana kementerian menyiapkan rancangan serta pengawasan atas penajaman fokus bisnis dan reorganisasi kelembagaan. Beliau juga punya pengalaman dan jejaring bisnis global yang baik,” ujar Erick.

Usai dilantik sebagai Sesmen, Rabin menyampaikan program kerjanya, selain menyiapkan dukungan administratif, dia akan berfokus pada tiga hal yaitu program inisiatif digitalisasi, peningkatan kapabilitas SDM, dan transparansi serta akuntabilitas.

Selain itu, Rabin juga akan menyelesaikan roadmap BUMN fase 2 untuk satu dekade ke depan.

“Roadmap ini penting untuk memastikan BUMN kita bisa berkompetisi di tingkat global nantinya," kata dia.

Di era kompetisi global, lanjut Rabin, BUMN didorong untuk lebih transparan, akuntabel, efisien, produktif, inovatif, dan lebih kolaboratif dalam menjalankan tugasnya sebagai value creator dan development agent.

Sebelum menjadi Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin menduduki jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Industri di Kementerian BUMN sejak 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.

Rabin pernah bekerja di Asian Development Bank (ADB) Manila sejak 2010 dengan posisi terakhir sebagai Senior Economist, Regional Cooperation and Integration Division, Sustainable Development and Climate Change Department (SDCC) (2019-2020). Dia juga memiliki pengalaman sebagai Analis di The World Bank Washington DC (2007-2010) dan International Monetary Fund Washington DC (2002-2007).

Pemilik gelar Bachelor of Arts bidang Ekonomi dan Matematika dari The University of Georgia pada 1996 ini juga telah menamatkan pendidikan S2 di Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada 2000 dan meraih gelar PhD in Economics di George Mason University pada tahun 2008.