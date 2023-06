JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR yang berlaku mulai hari ini, Kamis (1/6/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, harga BBM RON 92 atau Pertamax saat ini dijual Rp12.400 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter atau turun Rp 800 per liter.

Begitu pula dengan harga BBM Pertamax Turbo yang berubah dari harga sebelumnya Rp15.000 per liter menjadi Rp13.600 per liter.

Kemudian harga BBM jenis solar non subsidi seperti Dexlite yang mengalami perubahan dari sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Sementara itu, untuk jenis BBM Pertamina Dex dari yang sebelumnya Rp14.600 per liter menjadi Rp13.250 per liter.

Tak hanya Pertamina, Shell juga menyesuaikan harga BBM nya, tercatat Shell Super yang sebelumnya Rp13.990 menjadi Rp12.630 atau turun Rp1.360 per liter. Lalu Shell V-Power yang sebelumnya Rp14.850 menjadi Rp 13.400 atau turun Rp1.450 per liter.

Selanjutnya, Shell V-Power Diesel (CN 51) dari Shell dibanderol Rp14.640 per liter menjadi Rp13.290 atau turun Rp1.350 per liter. Kemudian Shell V-Power Nitro+ yang semula Rp15.120 kini menjadi Rp13.670 atau turun Rp1.450 per liter.

Sementara itu untuk bensin BP AKR, harga BP 90 yang semula Rp 13.900 kini menjadi Rp 12.550 atau turun Rp 1.350. Harga BP 92 yang semula Rp 13.990 menjadi Rp 12.630 atau turun Rp 1.350. Untuk BP Ultimate yang semula Rp14.850 menjadi Rp 13.400 atau turun Rp1.450. Kemudian untuk BP Diesel (CN 53) yang semula dijual Rp13.700 per liter kini menjadi Rp12.650 atau turun Rp1.050. Dengan perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini, Kamis (1/6/2023): Pertamina Pertamax Rp12.400 Pertamax Turbo Rp13.600 Dexlite Rp12.650 Pertamina Dex Rp13.250 Shell Shell Super Rp12.630 Shell V-Power Rp13.400 Shell V-Power Diesel Rp13.290 Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 BP-AKR BP 90 Rp12.550 BP 92 Rp12.630 BP Ultimate Rp3.400 BP Diesel Rp12.650

