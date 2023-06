JAKARTA - Daftar harga BBM PT Pertamina (Persero) seluruh Indonesia. Adapun Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM yang sudah berlaku sejak 1 Juni 2023 kemarin.

Untuk harga Pertamax turun dari Rp13.300 per liter menjadi Rp12.400 per liter mulai 1 juni 2023. Kemudian Pertamax Turbo, yang kini dijual harga Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya Rp15.000 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website perusahaan.

Selanjutnya harga Dexlite yang turun Rp1.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Lalu harga Pertamina Dex (Pertadex) yang kini dijual Rp13.250 per liter dari harga sebelumnya Rp14.600 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak ada perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan harga solar tetap Rp6.800 per liter.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini:

Aceh

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp13.600

Dexlite Rp12.650

Pertamina Dex Rp13.250

Free Trade Zona (FTZ) Sabang Dexlite Rp11.400 Sumatera Utara Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp13.900 Dexlite Rp12.900 Pertamina Dex Rp13.500 Sumatera Barat Pertamax Rp12.800 Pertamax Turbo Rp13.900 Dexlite Rp12.900 Pertamina Dex Rp13.500 Riau Pertamax Rp13.100 Pertamax Turbo Rp14.200 Dexlite Rp13.150 Pertamina Dex Rp13.750 Kepulauan Riau Pertamax Rp13.100 Pertamax Turbo Rp14.200 Dexlite Rp13.150 Pertamina Dex Rp13.750

