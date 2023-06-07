Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bos Kelapa Sawit asal Medan Sulap Rumah Bersejarah di Singapura Jadi Kantor Properti

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:21 WIB
Bos Kelapa Sawit asal Medan Sulap Rumah Bersejarah di Singapura Jadi Kantor Properti
Anak Konglomerat Bachtiar Karim Buat Kantor Properti di Singapura. (Foto: Okezone.com/Forbes)
JAKARTA - Putra taipan minyak sawit Indonesia Bachtiar Karim, Chayadi Karim membangun kantor properti USD1 miliar atau setara Rp14,8 triliun di Singapura.

Dilansir Forbes, kantor properti itu didirikan di perumahan House of Tan Yeok Nee yang ikonik di Singapura.

Bangunan ini merupakan rumah besar bergaya tradisional Tiongkok yang dibangun pada tahun 1885 dan dihiasi dengan balok kayu tebal dan ukiran yang rumit, berpusat di sekitar halaman terbuka dengan kolam koi.

Ini juga merupakan monumen nasional dengan lokasi utama, beberapa menit berjalan kaki dari Istana, kediaman resmi presiden di pusat Singapura.

