bank bjb Hadirkan Promo Bundling Ultimate 10K, Bisa Dapat Tiket Lari Sambil Menabung

bank bjb kenalkan Program Bundling 4 Kota untuk memungkinkan mendapatkan slot lari di seluruh rangkaian The Ultimate 10K Series. (Foto: dok bank bjb)

BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan inovasi unik melalui program promo The Ultimate 10K Series yang dirancang untuk memberikan pengalaman berlari lintas kota sekaligus kemudahan akses bagi masyarakat melalui skema bundling finansial yang sederhana.

Program ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus memberikan nilai tambah melalui integrasi layanan perbankan dengan aktivitas olahraga yang semakin diminati.

Melalui pendekatan inovatif, bank bjb bersama Kompas dan Pemerintah Daerah setempat memperkenalkan Program Bundling 4 Kota yang memungkinkan peserta mendapatkan slot lari di seluruh rangkaian The Ultimate 10K Series hanya melalui satu program menabung. Konsep ini memberikan lebih dari satu cara bagi masyarakat untuk mengamankan slot race sekaligus menghadirkan solusi praktis untuk mengikuti seluruh seri di empat kota berbeda.

The Ultimate 10K Series merupakan ajang lari multi kota yang pada 2026 diselenggarakan di Bandung, Surabaya, Tangerang, dan Semarang dengan sistem reward terintegrasi. Peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh empat seri akan tercatat dalam daftar eksklusif The Ultimate 10K Experience dan berhak mendapatkan medali khusus sebagai simbol dedikasi dan konsistensi.

Rangkaian ini akan dimulai melalui bank bjb Bandoeng 10K di Kota Bandung pada 17 Mei 2026. Selanjutnya, Suroboyo 10K akan digelar di Kota Surabaya pada 7 Juni 2026. Seri ketiga, Tangerang 10K akan berlangsung di Kota Tangerang pada 13 September 2026. Rangkaian akan ditutup dengan Semarang 10K di Kota Semarang pada 13 Desember 2026.