Miliarder Jepang Punya Harta Rp23,5 Triliun berkat Panti Jompo

JAKARTA – Sosok miliarder Jepang yang membantu para lansia di panti jompo selama pandemi covid-19 di Jepang. Dia mengantongi kekayaan bersih hingga USD1,7 Miliar atau setara dengan Rp25,3 triliun.

Siapa kah sosok pria kaya raya yang membantu lansia semasa pandemi covid-19? Ini kisahnya.

Ini kisah Keiichi Shibahara kini diketahui berusia 58 tahun dan yang menjadi miliarder setelah membantu para lansia selama pandemi Covid-19.

Selama covid -19 rumah sakit di Jepang fokus merawat pasien Covid-19, sehingga banyak orang lanjut usia (lansia) di sana memilih pergi ke panti jompo untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Keiichi Shibahara merupakan seorang CEO Amvis Holdings Inc. yang membuat dirinya menjadi orang kaya baru karena telah merawat para lansia.

Keadaan tersebut tentu memberi keuntungan kepada pendiri perusahaan yang menawarkan layanan homecare, dukungan keamanan media, rehabilitasi dan layanan serupa lainnya yakni, Amvis Holdings Inc.

Saham perusahaan tersebut mendapati lonjakan lebih dari dua kali lipat sejak Agustus 2020 dan menguat pendiri dan CEO Amvis Holdings Inc Keiichi Shibahara menjadi miliarder. Dengan demikian kepemilikan saham Amvis sebanyak 77%. Pria berusia 58 tahun saat ini mengantongi kekayaan bersih mencapai Rp25,3 Triliun.