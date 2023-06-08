Pemilik Mall BSD City Masuk Daftar Orang Terkaya di Indonesia, Ini Sosoknya

JAKARTA – Pemilik Mall BSD City ternyata salah satu orang terkaya di Indonesia. Ternyata ini sosok pemilik BSD City yang dikelola oleh Sinar Mas Land yang merupakan salah satu anak usaha dari Sinar Mas Group. Sementara itu, Sinar Mas Group sendiri dibangun oleh konglomerat RI,Eka Tjipta Widjaja.

Eka Tjipta Widjaja yang meninggal pada Januari 2019 menempati posisi kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Adapun harta kekayaan dari keluarga Widjaja mencapai USD11,9 miliar atau setara Rp170 triliun (mengacu kurs Rp14.300 per USD).

Keluarga ini memiliki perusahaan yang diberi nama Sinar Mas. Di mana perusahaan ini bergerak di berbagai bidang dari mulai kertas, real estate, jasa keuangan, agribisnis hingga telekomunikasi.

Adapun beberapa perusahaan tersebut seperti PT Duta Pertiwi Tbk atau Sinar Mas Land, PT Smart Tbk, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID).