HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Terkaya di Dunia, Ada yang Berharta Rp3.189 Triliun

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |05:10 WIB
10 Orang Terkaya di Dunia, Ada yang Berharta Rp3.189 Triliun
Daftar orang terkaya di dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Inilah daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Bos LVMH Bernard Arnault kembali menduduki peringkat pertama menggeser Elon Musk.

Berdasarkan data Forbes, harta Bernard tercatat mencapai USD214,6 miliar atau setara dengan Rp3.189 triliun. Pada Januari 2021 lalu, LVMH mengakuisisi toko perhiasan Amerika Tiffany & Co seharga USD15,8 miliar dan diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada.

Pada awal bulan, posisi Bernard sempat digeser oleh pemilik Tesla Elon Musk. Namun berdasarkan data realtime billionaires, Bos LVMH tersebut kembali menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya dunia dengan selisih kekayaan sebesar USD200 juta saja.

Adapun berikut ini daftar 10 orang terkaya di Dunia.

1. Bernard Arnault & family dengan kekayaan USD214,6 miliar

2. Elon Musk dengan kekayaan USD211,4 miliar

3. Jeff Bezos dengan kekayaan USD149,3 miliar

Halaman:
1 2
