Daftar Mall Mewah di Jakarta Milik Keluarga Eka Tjipta Widjaja

JAKARTA - Ada empat mall elit Jakara yang ternyata milik konglomerat keluarga Eka Tjipta Widjaja merupakan pengusaha lama terkenal.

Dia merupakan pendiri dari Sinar Mas Grup yang kini memiliki membawahi sejumlah bidang bisnis. Melalui Sinar Mas Grup, Eka Tjipta Widjaja juga memiliki sejumlah mall elit yang berdiri di kawasan Jakarta.

Berikut 4 mall elit Jakarta yang ternyata milik konglomerat keluarga Eka Tjipta Widjaja.

1. Plaza Indonesia

Masyarakat Jakarta tentunya sudah tidak asing dengan bangunan mall mewah yang berlokasi di persimpangan jalan M.H Thamrin dan Jalan Kebon Kacang Raya.