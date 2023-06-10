Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Tips Tes Online Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |07:02 WIB
6 Tips Tes <i>Online</i> Rekrutmen Bersama BUMN 2023
Rekrutmen Bersama BUMN 2023 (Foto: Instagram/fhci.bumn)
A
A
A

JAKARTA - Tips dan trik untuk mengikuti trial tes online Rekrutmen Bersama BUMN. Tes online tahap 1 Rekrutmen Bersama BUMN akan dimulai beberapa hari lagi.

Sebelum mengikuti tes online, peserta wajib melakukan trial tes terlebih dahulu. Untuk itu, para peserta perlu untuk manfaat trial tes dengan maksimal agar nanti saat tes online tahap 1 bisa berjalan dengan lancar.

Berikut ini tips dan trik saat akan mengikuti trial tes online.

1. Pastikan jaringan koneksi internet lancar dan stabil.

2. Perhatikan perangkat yang digunakan saat trial test harus sama saat tes online.

3. Wajib menggunakan komputer PC/Laptop yang dilengkapi perangkat web camera (webcam). Adapun spesifikasinya: minimum Processor Core i3 atau setara & minimum RAM 4GB.

Halaman:
1 2
