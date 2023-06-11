Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Bank RI Masuk Daftar Perusahaan Terbesar di Dunia

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |03:17 WIB
4 Bank RI Masuk Daftar Perusahaan Terbesar di Dunia
Perusahaan terbesar di dunia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Berikut daftar perusahaan Indonesia yang masuk ke daftar perusahaan terbesar di Dunia versi forbes global 2000.

Global 2000 memberi peringkat perusahaan terbesar di dunia menggunakan empat metode yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Sebagai sebuah grup, perusahaan-perusahaan dalam daftar 2023 menghasilkan penjualan USD50,8 triliun, laba USD4,4 triliun, aset USD231 triliun dan nilai pasar USD74 triliun.

Diketahui pada peringkat petama adalah JPMorgan kemudian disusul perusahaan migas Arab Saudi. Peringkat berikutnya adalah tiga bank raksasa milik negara China dan raksasa teknologi seperti Apple dan Alphabet.

Selain perusahaan raksasa dunia tersebut, ada juga nama perusahaan yang tak asing bagi warga Indonesia. Setidaknya ada delapan perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar.

Ada 58 negara yang diwakili oleh perusahaan publik dalam daftar. AS memimpin dengan 611 perusahaan di peringkat, dan China berada di urutan kedua dengan 346 perusahaan Global 2000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191736/jam_operasional_bank-gq4D_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191577/bank-rLRX_large.jpg
Jadwal Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189014/perbanas_soal_perbankan_di_2026-1i7Z_large.jpg
Perbanas Prediksi Industri Perbankan Tumbuh di 2026, Likuiditas dan Kredit Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188089/perbanas-jaCJ_large.jpg
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185302/perbankan-aK3i_large.jpg
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement