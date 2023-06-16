Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Larry Ellison Jadi Orang Terkaya ke-3 di Dunia dengan Harta Rp2.267 Triliun

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:30 WIB
Larry Ellison Jadi Orang Terkaya ke-3 di Dunia dengan Harta Rp2.267 Triliun
Orang kaya dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bos Oracle Larry Ellison salip Jeff Bezos dan jadi orang terkaya ke-3 di dunia versi Forbes 2023.

Diketahui harta Larry mencapai USD152,2 miliar atau setara Rp2.267,7 triliun (kurs Rp14.900/USD).

Sementara itu, Jeff Bezos menempati peringkat ke-4 dalam daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan sebesar USD149,1 miliar atau setara Rp2.221 triliun.

Larry Ellison sendiri merupakan miliarder asal Amerika Serikat berusia 78 tahun yang memiliki perusahaan teknologi komputer multinasional, yakni Oracle.

Perusahaan tersebut menjual perangkat lunak dan teknologi basis data, sistem komputasi awan, serta perangkat lunak perusahaan terutama sistem manajemen basis data buatannya sendiri.

Halaman:
1 2
