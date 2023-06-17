Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Masyarakat Bebas Masker Naik KRL, Bus hingga Pesawat

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:39 WIB
5 Fakta Masyarakat Bebas Masker Naik KRL, Bus hingga Pesawat
KRL. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri. Di mana pelaku perjalanan boleh melepaskan masker.

SE Kemenhub ini merujuk SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di masa transisi endemi Covid-19 yang terbit pada 9 Juni 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, SE Satgas menganjurkan para pengelola sarana dan prasarana transportasi untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19, serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Menindaklanjuti SE Satgas tersebut, Kemenhub pun menerbitkan sebanyak empat SE yaitu: SE No. 14 (transportasi darat), SE No. 15 (transportasi laut), SE No. 16 (transportasi udara), dan SE No 17 (perkeretaapian), yang mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023

Lebih lanjut, SE Kemenhub ditujukan kepada otoritas dan pengelola sarana dan prasarana transportasi, baik di darat, laut, udara, dan perkeretaapian, sebagai pedoman penerapan prokes bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (17/6/2023) tentang masyarakat bebas masker naik KRL, bus hingga pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement