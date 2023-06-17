Pengusaha Curhat Kondisi Sekarang Susah Cari Uang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa situasi global dan dunia sedang tidak mendukung untuk orang mencari uang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W pun membenarkan tantangan global semakin berat.

BACA JUGA: Ini Harapan Pengusaha soal Penerus Jokowi

Maka dari itu, menurutnya, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari masalah tersebut, Indonesia harus meningkatkan daya saing agar bisa menang dari negara lain.

Apalagi IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp).

"Iya sangat sangat betul, kondisi dunia usaha memang sedang seperti itu," ujar Shita kepada wartawan di Jakarta.

BACA JUGA: Pengusaha Akui Sekarang Susah Cari Uang

Untuk bisa meningkatkan daya saing itu, kata Shinta, perlu kerja sama dari banyak pihak termasuk campur tangan pemerintah. Apabila Indonesia sudah memiliki daya saing, maka investor akan melirik Indonesia dan memulai berinvestasi.