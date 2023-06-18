Ini Alasan Tak Semua PNS Dapat Jatah Libur Idul Adha 2 Hari

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Idul Adha akan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Namun, sebagian PNS tidak mendapat jatah libur selama 2 hari.

Hal itu dikarenakan Muhammadiyah menetapkan lebaran Idul Adha jatuh pada 28 Juni 2023.

BACA JUGA:

Adapun saat ini pihak Muhammadiyah sedang mengajukan usulan keringanan kepada Presiden Jokowi agar PNS yang mengikuti jadwalnya mendapat libur selama 2 hari dan bisa mengikuti ibadah.

BACA JUGA:

Namun, libur Idul Adha tersebut tidak disertai dengan cuti bersama, sehingga PNS dan karyawan hanya akan mendapat jatah libur selama 1 hari. Akan tetapi, ternyata ada beberapa PNS yang dapat merasakan libur selama 2 hari.