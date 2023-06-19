Pemilik Tol Terpanjang Indonesia Bukan Jusuf Hamka

JAKARTA - Pemilik jalan tol terpanjang Indonesia bukan Jusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Babah Alun ini merupakan salah satu pengusaha terkaya Indonesia memiliki bisnis jalan tol dalam kota.

Tapi ada tol terpanjang di Indonesia ternyata pemiliknya bukan Jusuf Hamka. Tol terpanjang di Indonesia yakni jalan Tol Trans-Jawa. Tol ini menghubungkan Jakarta hingga Surabaya dan beroperasi sejak 2018. Panjang total jalan tol ini mencapai sekitar 1.167 km dan melintasi enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Ternyata pemilik tol terpanjang Indonesia yang bukan Jusuf Hamka adalah pemilik jalan tol terbanyak dan terpanjang di Indonesia dipegang PT Jasa Marga (Persero) Tbk atau JSMR.

Adapun PT Jasa Marga (persero) Tbk ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yakni negara.

Jalan Tol Trans-Jawa terdiri dari beberapa seksi, antara lain:

1. Seksi Jakarta-Cikampek: sepanjang sekitar 72 km, menghubungkan Jakarta dengan kota Cikampek di Jawa Barat.

2. Seksi Cikampek-Palimanan: sepanjang sekitar 116 km, menghubungkan Cikampek dengan kota Palimanan di Jawa Barat.