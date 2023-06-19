Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Semua PNS Dapat Jatah Libur Idul Adha 2 Hari, Begini Alasannya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |05:55 WIB
Tak Semua PNS Dapat Jatah Libur Idul Adha 2 Hari, Begini Alasannya
Libur tambahan Idul Adha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023, namun tak semua PNS dapat jatah libur selama 2 hari.

Hal tersebut lantaran libur Idul Adha tersebut tidak disertai dengan cuti bersama, sehingga PNS dan karyawan hanya akan mendapat jatah libur selama 1 hari.

Adapun untuk PNS yang mendapat jatah libur selama 2 hari adalah PNS yang mengikuti jadwal Muhammadiyah yang ditetapkan pada 28 Juni 2023.

Diketahui, saat ini pihak Muhammadiyah sedang mengusulkan keringanan kepada Presiden Jokowi agar PNS yang mengikuti jadwalnya mendapat libur selama 2 hari dan bisa mengikuti ibadah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193049/pns-pjcM_large.jpg
4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement